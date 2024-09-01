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Росіяни завдали 10 ударів по Харкову: горять будинки та супермаркет
Вдень 1 вересня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, загроза повторних ударів залишається.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Виникли кілька пожеж на подвір’ях, супермаркет. Є постраждалі, зокрема числі медики.