Кількість постраждалих внаслідок масованих ударів по Харкову збільшується (оновлено)

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю, 1 вересня, постраждали щонайменше 13 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих – шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

Також поранені двоє медиків, лікар – у важкому стані.

Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Дані уточнюються.

Оновлено о 14:26. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджених об’єктів: відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.

Агентство Телевидения Новости