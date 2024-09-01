Кількість постраждалих внаслідок масованих ударів по Харкову збільшується (оновлено)
Внаслідок обстрілу Харкова у неділю, 1 вересня, постраждали щонайменше 13 людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих – шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.
Також поранені двоє медиків, лікар – у важкому стані.
Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Дані уточнюються.
Оновлено о 14:26. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджених об’єктів: відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.