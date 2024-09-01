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Наслідки обстрілу Харкова: попередня інформація від ОВА

Наслідки обстрілу Харкова: попередня інформація від ОВА

Внаслідок обстрілу Харкова 1 вересня постраждали 29 людей, без загиблих. За попередніми даними від правоохоронців, серед деяких ударів було завдано ракетами «Іскандер».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Тип удару – ракетний. Деталі з’ясовуються.

Ударів завдано по трьох локаціях: харківський Палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, район Гідропарка у Київському районі.

Агентство Телевидения Новости

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