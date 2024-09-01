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У Харкові вже 41 постраждалий, під завалами у спорткомплексі шукають людей

У Харкові вже 41 постраждалий, під завалами у спорткомплексі шукають людей

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу 1 вересня зросла до 41, серед них – п’ятеро дітей. Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

«Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці», – йдеться в повідомленні.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість влучань, частина – в землю.

Агентство Телевидения Новости

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