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У Харкові вже 41 постраждалий, під завалами у спорткомплексі шукають людей
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу 1 вересня зросла до 41, серед них – п’ятеро дітей. Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
«Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці», – йдеться в повідомленні.
Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість влучань, частина – в землю.