Під удари потрапили спорткомплекс, пошта, ТЦ та будинки: ДСНС ліквідовує пожежі у Харкові

Під час масованого ракетного удару по Харкову 1 вересня під удари потрапили об’єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники, гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди.

За даними Харківської ОВА, кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них п’ятеро дітей.

Агентство Телевидения Новости