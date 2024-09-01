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Під удари потрапили спорткомплекс, пошта, ТЦ та будинки: ДСНС ліквідовує пожежі у Харкові
Під час масованого ракетного удару по Харкову 1 вересня під удари потрапили об’єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники, гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди.
За даними Харківської ОВА, кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них п’ятеро дітей.