Окупанти били по Харкову «Іскандерами»: дані прокуратури
Сьогодні, 1 вересня близько 13:00 збройні сили здійснили масований ракетний удар по Харкову. Під ударом перебували три райони міста. Для удару росіяни застосували ракети «Іскандер».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торговельного центру.
У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору.
У Немишлянському районі зруйновано Палац спорту.
У місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.
Станом на зараз відомо про 34 травмованих. Серед постраждалих шість дітей. Найменший потерпілий – тримісячний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.
За попередніми даними, війська рф вдарили по Харкову ракетами типу «Іскандер-М».
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).