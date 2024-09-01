Росіяни вдарили по енергооб’єкту, газопроводу та магістральному водогону у Харкові

Вдень 1 вересня окупанти атакували один з енергообʼєктів у Харкові. Також пошкоджено водогін у Немишлянському районі.

Про це повідомили в Міненерго, Харківська міська філія «Газмережі» та КП «Харківводоканал».

За даними Міненерго, під час ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів. Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Водночас бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ведуть комплексне відновлення мереж після нещодавнього ракетного обстрілу інфраструктури у Немишлянському районі.

Як повідомив начальник районної служби Павло Гладков, російські ракети зруйнували магістральний водовід діаметром 1000 мм, виконання відновлювальних робіт на місці влучання ремонтники почали безпосередньо після допуску.

«Цей трубопровід забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів. Головне завдання, яке ми вирішуємо – відключити зруйновану ділянку магістралі та для забезпечення харків’ян водою, перепідключити послуги на інші мережі. Паралельно визначаємося з характером та розміром ушкодження», – зазначив Павло Гладков.

Унаслідок одного із влучань було пошкоджено газопровід, сталося загоряння.

На місце обстрілу відразу прибули бригади АДС. Газовики оцінили ступінь руйнувань газопроводів та прийняли оперативні рішення для припинення пожежі. Роботи з ліквідації витоків газу виконали без припинення газопостачання споживачам. На місці обстрілу ще тривають роботи служб.

Агентство Телевидения Новости