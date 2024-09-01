У Харківському університеті Повітряних сил повідомили про авіакатастрофу: двоє загиблих

В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув.

Про це повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

«До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости