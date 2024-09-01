01.09.2024 22:15
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Росіяни обстріляли Куп’янський район: є постраждалі
Вдень 1 вересня окупанти завдали ударів по населених пунктах Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Безпосередньо у Куп’янську сталися пожежі за різними адресами. Горіли: будинок барачного типу, господарча споруда та гараж на загальній площі 120 кв. м. Постраждали двоє людей.
У селі Смородьківка Кіндрашівської громади горіла трава на території цвинтаря на площі 1 га.
Рятувальники ліквідовували пожежі під постійними ворожими обстрілами.