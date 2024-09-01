Число постраждалих у Харкові зросло до 47 людей, з них семеро дітей

У Харкові внаслідок масованого ракетного удару 1 вересня постраждали 47 людей, семеро з них діти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед постраждалих дітей. Станом на зараз наймолодші потерпілі – два хлопчики віком три місяці. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє надзвичайників. З-під завалів врятовано двох людей.

Прокурорами та слідчими поліції наразі встановлено, що по торговельному центру у Салтівському районі Харкова ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу «Іскандер-М», а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території.

Агентство Телевидения Новости