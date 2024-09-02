Папа Римський засудив обстріли енергетичної інфраструктури України

Під час зустрічі з вірянами Папа Римський Франциск у неділю засудив російські масовані обстріли української інфраструктури.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє Vatican News.

«Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам’ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань», – наголосив понтифік.

Окремо він згадав про протистояння на Близькому Сході, закликавши сторони продовжувати переговори, негайно припинити вогонь і звільнити заручників.

Агентство Телевидения Новости