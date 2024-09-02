Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 158

Пожежа після влучання по території садового товариства у Харкові вранці

Пожежа після влучання по території садового товариства у Харкові вранці

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Індустріальному району міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов.

Сталася пожежа на площі 150 м кв. Горіли житловий будинок та 3 господарчі споруди.

Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько 6 одиниць техніки та 30 вогнеборців. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 