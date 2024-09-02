Сегодня 10:46
Просмотров: 158
Пожежа після влучання по території садового товариства у Харкові вранці
Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Індустріальному району міста Харкова.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов.
Сталася пожежа на площі 150 м кв. Горіли житловий будинок та 3 господарчі споруди.
Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько 6 одиниць техніки та 30 вогнеборців. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.