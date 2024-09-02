Пожежа після влучання по території садового товариства у Харкові вранці

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Індустріальному району міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов.

Сталася пожежа на площі 150 м кв. Горіли житловий будинок та 3 господарчі споруди.

Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько 6 одиниць техніки та 30 вогнеборців. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости