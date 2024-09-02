У Харкові на вулиці Олімпійській ремонт водогону: у будинках на деяких прилеглих вулицях не буде води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 1000 мм на вулиці Олімпійській, 31, тимчасово з 11:00 до 18:00 2 вересня буде припинено водопостачання будинків на проспектах Петра Григоренка, Льва Ландау, а також вулицям Каденюка та Олімпійській.

Про це повідомляє Комунальне підприємство «Харківводоканал».

На підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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