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У Харкові на вулиці Олімпійській ремонт водогону: у будинках на деяких прилеглих вулицях не буде води

У Харкові на вулиці Олімпійській ремонт водогону: у будинках на деяких прилеглих вулицях не буде води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 1000 мм на вулиці Олімпійській, 31, тимчасово з 11:00 до 18:00 2 вересня буде припинено водопостачання будинків на проспектах Петра Григоренка, Льва Ландау, а також вулицям Каденюка та Олімпійській.

Про це повідомляє Комунальне підприємство «Харківводоканал».

На підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости

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