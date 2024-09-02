ДБР у Харкові блокувало схему продажу «білих» військових квитків

Працівники ДБР повідомили про підозру жителю Харкова, який організував торгівлю «білими» військовими квитками. Коштувала така послуга у середньому 10 тис. доларів. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як розповіли в ДБР, підозрюваний залякував хлопців, які не бажали служити. Мовляв, навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову.

Фігурант брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання 10 тис. доларів від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

З метою встановлення всіх можливих співучасників злочину, слідчі дії відбулися у службових кабінетах місцевого ТЦК та СП.

Агентство Телевидения Новости