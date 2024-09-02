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На Харківщині підліток заблукав темними вулицями: хлопця шукала поліція

На Харківщині підліток заблукав темними вулицями: хлопця шукала поліція

1 вересня близько 1:00 26-річна мешканка селища Хмарівка звернулася до поліції та повідомила, що зник її племінник.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жінка розповіла поліцейським, що її 15-річний племінник пішов проводжати подругу та до теперішнього часу не повернувся.

Вже за пів години працівники сектору реагування патрульної поліції знайшли хлопця та відвезли додому. З його слів, він заблукав та в темряві не міг знайти дорогу додому.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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