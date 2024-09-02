Кількість поранених внаслідок ударів КАБів по Харкову зросла до семи

У Харкові внаслідок авіаційних ударів по місту 2 вересня семеро людей зазнали поранень. З них двоє – у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, у гаражний кооператив біля житлових будинків у Київському районі влучили дві керовані авіабомби. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Ще одне влучання зафіксоване на території одного з харківських вишів.

На цю хвилину відомо про сімох постраждалих. 60-річна жінка 60 років та 40-річний чоловік – у важкому стані. Стан п’ятьох жінок – середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости