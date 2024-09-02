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У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам
В Основ’янському районі Харкова, у гімназії №120, відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Вадим Андрієвський вступив до лав ЗСУ у 2014-му році. Загинув при обеззброєнні російських спецпризначенців, які захопили одну з харківських шкіл.
Владислав Пильов проходив службу в лавах ЗСУ з 2021 року. Поліг у 2023 році в районі Старомайорського Донецької області.
Обидва захисники посмертно нагороджені орденами «За мужність» III ступеня.