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У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам

У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам

В Основ’янському районі Харкова, у гімназії №120, відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Вадим Андрієвський вступив до лав ЗСУ у 2014-му році. Загинув при обеззброєнні російських спецпризначенців, які захопили одну з харківських шкіл.

Владислав Пильов проходив службу в лавах ЗСУ з 2021 року. Поліг у 2023 році в районі Старомайорського Донецької області.

Обидва захисники посмертно нагороджені орденами «За мужність» III ступеня.

Агентство Телевидения Новости

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