Окупанти скинули на Харків ФАБ-500: поліція показала наслідки

2 серпня близько 15:30 військові рф завдали ударів по Київському району Харкова. В гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними Харківської ОВА, постраждалих вже 13: шпиталізовані з осколковими пораненнями вісім людей, чотирьом жінкам з гострою реакцією на стрес допомога надана без ушпиталення.

За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, пошкоджені спортивний об’єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 кв. м.

До ліквідації наслідків авіаударів залучені 15 одиниць техніки та 90 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости