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На Харківщині горить ліс на площі 1200 гектарів: вогонь перекинувся на село

На Харківщині горить ліс на площі 1200 гектарів: вогонь перекинувся на село

У Оскільській громаді Ізюмського району Харківської області триває масштабна пожежа: горять лісові насадження на площі близько 1200 га.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз – понад 200 людей.

На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту Харківської ОВА.

Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі з інших областей.

Агентство Телевидения Новости

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