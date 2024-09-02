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На Харківщині горить ліс на площі 1200 гектарів: вогонь перекинувся на село
У Оскільській громаді Ізюмського району Харківської області триває масштабна пожежа: горять лісові насадження на площі близько 1200 га.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз – понад 200 людей.
На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту Харківської ОВА.
Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі з інших областей.