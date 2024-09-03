Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:49
Просмотров: 57

У Харкові тваринам роблять щеплення від сказу

У Харкові тваринам роблять щеплення від сказу

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 2 по 8 вересня роблять тваринам щеплення проти сказу на території міста.

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичні заходи проводяться за адресами:

Холодногірський район: вул. Прикордонна та вул. Виноградна з 16:00 до 18:00 4 вересня;Основ’янський район: вул. Кутаїська з 14:00 до 17:00 7 вересня;Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Буковинська з 14:00 до 15:00 3 вересня, пр. Індустріальний з 14:00 до 15:00 4 вересня, вул. Михайла Водяного з 14:00 до 15:00 6 вересня;Київський район: вул. Герасимівська з 15:00 до 17:00 3 вересня.

У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 