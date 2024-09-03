У Харкові тваринам роблять щеплення від сказу

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 2 по 8 вересня роблять тваринам щеплення проти сказу на території міста.

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичні заходи проводяться за адресами:

Холодногірський район: вул. Прикордонна та вул. Виноградна з 16:00 до 18:00 4 вересня;Основ’янський район: вул. Кутаїська з 14:00 до 17:00 7 вересня;Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Буковинська з 14:00 до 15:00 3 вересня, пр. Індустріальний з 14:00 до 15:00 4 вересня, вул. Михайла Водяного з 14:00 до 15:00 6 вересня;Київський район: вул. Герасимівська з 15:00 до 17:00 3 вересня.

У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.

Агентство Телевидения Новости