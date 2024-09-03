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Росіяни обстріляли Золочівську громаду на Харківщині: одна людина загинула
Вдень 3 вересня окупанти вдарили по селу Макарово Золочівської громади Харківської обласні. Одна людина загинула, одна зазнала поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Зазнав легких поранень цивільний 59-річний чоловік.
Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.
Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко