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Росіяни обстріляли Золочівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

Росіяни обстріляли Золочівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

Вдень 3 вересня окупанти вдарили по селу Макарово Золочівської громади Харківської обласні. Одна людина загинула, одна зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Зазнав легких поранень цивільний 59-річний чоловік.

Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

Агентство Телевидения Новости

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