Через обстріли на Харківщині спалахнули ще кілька лісових пожеж

В області триває ліквідація великої лісової пожежі у філії «Зміївське лісове господарство». Пожежа виникла через обстріли росіян у суміжному господарстві – ДП «Скрипаївське НДЛГ».

Про це повідомляє Слобожанський лісовий офіс.

Вогонь охопив територію Скрипаївського заказника, звідки швидко перекинувся на сусідній лісовий фонд у Задонецькому лісництві. Через сильний вітер частково спалахнула верхова пожежа. Наразі загоряння вдалося локалізувати на площі 32 га. Гасіння пожежі триває.

Також від ворожих обстрілів постраждав і ліс у філії «Гутянське лісове господарство». Там вогонь вдалося локалізувати на площі 0,05 га та загасити.

Ще одна пожежа спалахнула у філії «Жовтневе лісове господарство» у Золочівському лісництві на площі 2 га. Попри мінну небезпеку, пожежу вдалося загасити, запобігши перекиданню на велику площу.

На відео: лісова пожежа у філії «Зміївське лісове господарство»

Агентство Телевидения Новости