Клименко відвідав бригаду НГУ, яка боронить Харківщину
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час відрядження відвідав 13 бригаду Національної гвардії України «Хартія», яка на початку повномасштабного вторгнення була добровольчим формуванням. На її рахунку – бої за Харків, оборона Бахмута.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Бійці «Хартії» зараз продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.
«Провів нараду з командирами. Доповіли про оперативну ситуацію, забезпечення та результати на полі бою», – йдеться в повідомленні.
Впродовж серпня бійці «Хартії» знищили та пошкодили понад 430 ворожих безпілотників, 32 одиниці озброєння, з десяток одиниць броньованої техніки та близько 150 вогневих позицій і бліндажів окупантів.