На Харківщині бої точаться поблизу Вовчанська та Куп’янська

Оперативна інформація станом на 8:00 4.09.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з яких – на Покровському і Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки й Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости