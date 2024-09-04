На Харківщині триває гасіння пожежі поблизу села Студенок

Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади, яка розповсюдилась з Донецької області на Харківщину 2 серпня.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Загальна площа горіння в межах Харківської області складає понад 1500 га. У населеному пункті вогнем знищено понад 230 будинків та будівель.

3 серпня о 17:28 в ньому вдалось локалізувати пожежу. Постраждали 2 особи, у тому числі рятувальник ДСНС. До пожежогасіння залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів ДСНС.

Загалом 77 одиниць основної та допоміжної техніки та 253 чоловіки особового складу, а також 8 одиниць техніки та 22 працівники лісового господарства.

За добу на Харківщині зафіксовано 8 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Загалом зафіксовано 90 випадків пожеж в природних екосистемах.

Агентство Телевидения Новости