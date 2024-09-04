Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано.

8-54 Богодухівський р-н, Краснокутська громада, за межами село Краснокутськ. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 м кв. 9-25 Ізюмський р-н, Борівська громада, село Новоплатонівка, Борівське лісництво Куп’янського лісгоспу. Внаслідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 0,7 Га. 9-37 Куп’янський р-н, Курилівська громада, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та трава. Інформація про постраждалих не надходила. 9-40 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, селище Куп’янськ-Вузловий, вул. Матросова, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м кв. 13-59 Богодухівський р-н, Краснокутська громада, Гутянське лісове господарство. Внаслідок обстрілу горіла підстилка. 23-34 Харківський р-н, Дергачівська громада, село Руська Лозова, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га. Близько 15-30 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., село Макарове. Попередньо КАБ. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння. Загинула жінка 37 років. Ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Підрозділи ДСНС не залучались.

Щодо ліквідації наслідків пожежі в Оскільській громаді.

Пожежа локалізована. Ліквідація наслідків триває. Площа постраждалих лісових насаджень – 1520 Га. Задіяні 285 чоловік особового складу та 88 одиниць техніки, зазначив Синєгубов.

На місці працюють Комісії по ліквідації наслідків та фіксації збитків громадян.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

Агентство Телевидения Новости