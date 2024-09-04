Кулеба подав заяву про відставку з посади глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у соціальній мережі Facebook, пише УНІАН.

«До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку», – повідомив Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Він також додав фото заяви Кулеби.

3 вересня, до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Агентство Телевидения Новости