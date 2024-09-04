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Цієї ночі над Україною було збито 22 «шахеди» та сім ракет

Цієї ночі над Україною було збито 22 «шахеди» та сім ракет

У ніч на 4 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;3 крилаті ракети «Іскандер-К»;22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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