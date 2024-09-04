Одна жінка загинула, двоє людей поранені: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів на Харківщині

Минулої доби військові росії завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

3 вересня військові рф завдали удару керованими авіабомбами по селу Макарове. Загинула цивільна жінка, ще одна жінка та чоловік дістали поранення. Пошкоджено п’ять приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі, ЛЕП.

У селі Смородьківка внаслідок удару БпЛА пошкоджено приватне домоволодіння, надвірні будівлі.Через ворожий обстріл у селі Новоосинове пошкоджено приватні домоволодіння.

Село Степанівка росіяни атакували БпЛА «Шахед» пошкоджено приватне домоволодіння.У селі Хрущова Микитівка обстрілом з БпЛА «Шахед» пошкоджено два приватні домоволодіння.

Ворожий БПЛА «Шахед» вдарив за межами села Миронівка.

Окупанти завдали ударів двома керованими авіабомбами за межами села Уди. У селі Руська Лозова внаслідок ворожого обстрілу на відкритій місцевості сталося загоряння сухої трави на площі 2 га.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 3 вересня силами поліції з Чугуївського району евакуйовано чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости