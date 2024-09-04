Першим пострілом з Javelin підбив російський танк: історія харківського нацгвардійця

Мріяв зробити постріл із Javelin та з першого разу підбив російський танк. Це про гвардійця 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України Андрія з позивним «Архітектор». Javelin Андрію позичили побратими з іншої бригади, з якими разом нищили російських окупантів у Кліщіївці на Донеччині.

Андрій «Архітектор», гвардієць 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Як мені показали, не складний. А зараз би мені дали – я б його не поставив, не встановив би. Тоді якось воно в азарті все було: хлопці показали, встановили швидко це все. Він був десь чуть більше кілометра – там їхній був танчик і БТР. БТР розібрали fpv-шками наші, ну а танчик з Javelin.

Поцілив по башті, говорить «Архітектор». Побачивши спалах, швидко змінив місце, щоб не розкрити свою позицію. У Кліщіївці ворожі атаки FPV-дронами тривають годинами. Внаслідок одного зі скидів гвардійця поранило. Та ще майже тиждень з побратимами утримували позицію – запросити евакуацію й думки не було.

Андрій «Архітектор», гвардієць 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Нас майже 18 годин розбирали дрони: залітало три-чотири дрони. Один скидає гранату f1, а 2-3 дрони скидають гази і оце нас розбирали. Контузило. На що проситься, я ж не поранений, це просто контузія, отруєння газами. Контузія – це, це не поранення, я вважаю. Поранення – хлопці без ніг, без рук, йти не можуть, рухатися… А я самостійно пересувався.

До великої війни Андрій працював на заводі у Красноградському районі Харківщині. Мав бронь, але у серпні двадцять другого прийшов до військкомату.

Андрій «Архітектор», гвардієць 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Сім’ю захищати, жінку, дитину, родичів. Хто, якщо не ми. Ну а ховатися… Рано чи пізно – все одно доведеться йти. Я навіть не знаю, що і сказати, чого вони сюди полізли… Мало їм всього, і все життя хочеться чогось: там вкрасти кусок, там вкрасти.

За два роки на фронті «Архітектор» відчуває втому та біль після втрати бойових побратимів. Та щоразу у відпустці чекає на повернення в бригаду.

Андрій «Архітектор», гвардієць 5-ї Слобожанської бригади НГУ

До хлопців, до побратимів, того що вмісті вже два роки, пліч-о-пліч. Вже скільки воюємо, ну і сім’я, звісно… Я думаю, виженемо цю вражину і вернемось додому.

Архітектор відзначений медаллю «За звитягу» та представлений до нагородження медаллю «За військову службу Україні». Вдома на Красноградщині на чоловіка чекають мати, жінка, син-підліток та сестра.





Агентство Телевидения Новости