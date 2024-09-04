04.09.2024 18:32
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У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу
Сьогодні, 4 вересня о 13:36 вогнеборці ДСНС Харкова залучались до гасіння пожежі, яка виникла на відкритій території у Київському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місці працювали чотири пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах.
Горіли трава, очерет та гілля загальною площею 2 га. О 16:15 вогонь вдалось локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі. Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на приватні гаражі.
Причина загоряння наразі встановлюється.