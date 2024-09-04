У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу

Сьогодні, 4 вересня о 13:36 вогнеборці ДСНС Харкова залучались до гасіння пожежі, яка виникла на відкритій території у Київському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці працювали чотири пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах.

Горіли трава, очерет та гілля загальною площею 2 га. О 16:15 вогонь вдалось локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі. Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на приватні гаражі.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости