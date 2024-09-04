На війні з росією загинув харківський журналіст

На Харківщині під час масованого обстрілу 26 серпня загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула. Чоловік став на захист України 31 липня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

У 2013 році Богдан Затула закінчив харківську школу № 17 на вулиці Академіка Павлова, яку було зруйновано під час російських обстрілів Салтівки у 2022 році.

«Богдан долучився до команди Новини.LIVE у травні 2024 року: висвітлював події у рідному Харкові. Знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії», – йдеться в повідомленні.

31 липня 28-річного чоловіка мобілізували. Журналіст загинув під час потужного артобстрілу 26 серпня. Поховали його військового на Алеї Слави у Харкові.

Агентство Телевидения Новости