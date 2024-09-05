У Харкові затримали співробітника банку, який працював на російську розвідку

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф. Він працював на російського шпигуна – громадянина рф, який був співробітником українського банку і готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина у власному помешканні.

Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку.

За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру. Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів рф по місту.

Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату.

Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости