У Харкові на станції метро затримали чоловіка, який був у розшуку за крадіжки

На станції метро «Індустріальна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 32-річного мешканця Донецької області, який розшукується з 2022 року Краматорським УП ГУНП в Донецькій області за вчинення крадіжки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлено ініціатору розшуку.

Також у Харкові працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости