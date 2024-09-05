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У Харкові на станції метро затримали чоловіка, який був у розшуку за крадіжки
На станції метро «Індустріальна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 32-річного мешканця Донецької області, який розшукується з 2022 року Краматорським УП ГУНП в Донецькій області за вчинення крадіжки.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Повідомлено ініціатору розшуку.
Також у Харкові працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.