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На в’їзді до Харкова нацгвардійці виявили майже 12 кг вибухівки та боєприпаси

На в’їзді до Харкова нацгвардійці виявили майже 12 кг вибухівки та боєприпаси

На блокпості на в’їзді до Харкова з боку Чугуєва під час перевірки транспортних засобів в автомобілі Lanos нацгвардійці виявили пластид, тротил та боєприпаси.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що 43-річний водій перебуває у розшуку за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). У салоні авто та під обшивкою нацгвардійці виявили:

пластид – майже 10 кг;гранати – 12 шт.;ВОГ – 18 шт.;тротил – майже 2 кг.

Порушена кримінальна справа за ст. 263 ККУ.

У серпні на блокпостах на в’їздах до Харкова нацгвардійці затримали 148 громадян, з них:

за кримінальні правопорушення – 93;ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) – 49;ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів) – 29;ст. 358 ККУ (підробка документів) – 4;ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини) – 11.

По кожному випадку на місце виїжджали слідчо-оперативні групи Національної поліції України або представники Військової служби правопорядку.

У правопорушників вилучені зброя, набої, гранати та наркотичні засоби:

пістолети – 3 од.;мисливські ножі – 3 од.;набої – 9416 од.;ВОГ-25 – 86 од.;гранати різних видів – 109 од.;канабіс – 3,4 кг;«сіль», метамфетамін.

Агентство Телевидения Новости

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