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Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС: хто буде новим міністром

Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС: хто буде новим міністром

Верховна рада на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Кулеби проголосували 240 депутатів.

Сам міністр не був присутній в залі під час голосування за його звільнення.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.

Арахамія заявив, що «слуги» погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги – першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.

Агентство Телевидения Новости

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