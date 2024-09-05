Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС: хто буде новим міністром

Верховна рада на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Кулеби проголосували 240 депутатів.

Сам міністр не був присутній в залі під час голосування за його звільнення.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.

Арахамія заявив, що «слуги» погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги – першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.

Агентство Телевидения Новости