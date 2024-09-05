Ранковий обстріл села Бобрівка на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 вересня близько 4:30 збройні сили рф завдали авіаційний удар по селу Бобрівка Харківського району.

Авіабомба влучила по території садового товариства: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости