У селі Студенок на Харківщині тривають ліквідаційні заходи

Пожежа внаслідок обстрілів окупантів зруйнувала понад 130 домоволодінь, в яких проживали 205 людей.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Попри значні руйнування жителі залишаються в населеному пункті, понад 180 евакуйованих повернулися.

Створено Гуманітарний штаб, де людей забезпечують необхідною гуманітарною допомогою, зазначив Синєгубов.

Відновила роботу Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі та гуманітарні організації з надання медичної та психологічної допомоги.

Кожного дня мешканці забезпечені гарячими обідами від World Central Kitchen.

Балаклійська, Ізюмська, Барвінківська, Куньєвська, Донецька територіальні громади, міжнародні партнери надали продуктові набори, засоби гігієни, речі першої потреби.

Працівники сільської ради продовжують збирати інформацію про потреби населення.

У селі відновлено електропостачання.

Ізюмська РВА та Оскільська СВА ведуть роботу щодо надання компенсації за пошкоджені домоволодіння в селі Студенок.

Агентство Телевидения Новости