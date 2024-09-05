Нацгвардійці відкинули росіян на Харківщині: відео штурму

В результаті штурмових дій воїни 13 бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» знищили 34 та поранили 23 ворогів, зачистили сім позицій піхоти та вогневу позицію протитанкового ракетного комплексу, знищили гаубицю та відкинули противника до наступної лінії оборони.

Про це повідомили в 13 бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Як зазначили в бригаді, за кожною хвилиною успішного штурму стоять десятки годин планування та підготовки.

«Цей штурм хартійців не став виключенням. План наступальних дій був відшліфований в процесі детального планування, тренувань на макетах та на місцевості», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости