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На масштабній лісовій пожежі на Харківщині постраждали двоє людей, зокрема рятувальник

На масштабній лісовій пожежі на Харківщині постраждали двоє людей, зокрема рятувальник

Вже майже три доби триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади. Станом на ранок 5 вересня до пожежогасіння залучені 56 одиниць основної та допоміжної техніки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До гасіння пожежі залучені 196 рятувальників ДСНС, пожежний потяг, а також сім одиниць техніки та 21 працівник лісового господарства.

Внаслідок цієї пожежі у селі Студенок знищено понад 230 будинків та інших будівель, пошкоджено 1520 га лісового масиву в межах Харківської області. Постраждали двоє людей, у тому числі рятувальник ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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