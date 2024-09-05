На масштабній лісовій пожежі на Харківщині постраждали двоє людей, зокрема рятувальник

Вже майже три доби триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади. Станом на ранок 5 вересня до пожежогасіння залучені 56 одиниць основної та допоміжної техніки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До гасіння пожежі залучені 196 рятувальників ДСНС, пожежний потяг, а також сім одиниць техніки та 21 працівник лісового господарства.

Внаслідок цієї пожежі у селі Студенок знищено понад 230 будинків та інших будівель, пошкоджено 1520 га лісового масиву в межах Харківської області. Постраждали двоє людей, у тому числі рятувальник ДСНС.

Агентство Телевидения Новости