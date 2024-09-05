У Куп’янську російські дрони полюють на цивільний та спецтранспорт

На Харківщині під ворожими обстрілами постійно перебувають населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. З Вовчанського, Липецького і Куп’янського напрямків у посиленому режимі триває евакуація місцевих жителів.

Про ситуацію на Харківщині розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Харківської ОВА, окупанти вишукують цивільні автомобілі, машини підрозділів ДСНС, Національної поліції, екстреної швидкої допомоги і завдають по них цілеспрямованих ударів із застосуванням FPV-дронів, артилерії або інших видів озброєння.

«У місті Куп’янськ перекриваємо декілька вулиць, оскільки проїзд цивільного транспорту цими магістралями наразі є вкрай небезпечним через прицільні обстріли противника», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости