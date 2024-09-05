П’ять років тюрми отримав російський ексвійськовий, який стежив за підрозділами ЗСУ на Харківщині

Реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця базування Сил оборони на території Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 59-річний громадянин російської федерації, майор у відставці Військово-космічних сил рф, який раніше був командиром авіаційної ланки літаків-розвідників Су-24. Декілька років тому він приїхав в Україну доглядати свою родичку, яка мешкає у Харкові.

Окупанти залучили його до співпраці на початку травня цього року через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

На виконання завдань окупантів зловмисник розвідував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників в обласному центрі.

Для збору відомостей агент проводив огляд місцевості, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах та надсилав ворогу через месенджер «Телеграм».

Кіберфахівці Служби безпеки затримали його наприкінці червня цього року у власному помешканні. У затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою, а також паспорт громадянина держави-агресора.

На підставі отриманих доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану), та засудив його до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости