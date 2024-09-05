Двох жінок з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі: публічно підтримували «русский мир»

Правоохоронці встановили ще двох жінок з Купʼянщини, які публічно підтримували «русский мир». Одна з них мешкала у селище Великий Бурлук, інша – у Дворічній.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед місцевих жителів колаборантки не приховували своїх проросійських поглядів. Вони казали, що «россия тут навсегда, а Украины как страны больше не существует».

Крім того, жінки підтримували російських військових та звинувачували в обстрілах населених пунктів українських бійців.

На цьому колаборантки не зупинились: вони також схвалювали злочинні дії російського очільника та дискредитували вище політичне керівництво України.

Перед деокупацією ЗСУ Купʼянського району фігуранткам вдалось втекти до рф, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом громадянкам 47 та 36 років у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости