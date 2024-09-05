Окупанти скинули ФАБ-250 на Харківщину: пошкоджено 10 будинків

За даними слідства, вдень 5 вересня окупанти завдали авіаційного удару по селі Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу ФАБ-250.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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