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Окупанти скинули ФАБ-250 на Харківщину: пошкоджено 10 будинків
За даними слідства, вдень 5 вересня окупанти завдали авіаційного удару по селі Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, постраждалих немає.
За попередніми даними, ворог вдарив по селу ФАБ-250.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).