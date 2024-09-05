Двоє людей постраждали внаслідок авіаційного удару по передмістю Харкова

Сьогодні, 5 вересня близько 16:45 збройні сили рф завдали авіаудару по селі Циркуни Харківського району. Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа.

Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости