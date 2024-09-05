У Харкові принцеса Буганди заспівала український гімн

До Харкова принцеса королівства Буганда приїхала слідом за Києвом та Полтавою. ЇЇ королівська високість – професійна співачка, їздить світом і співом заробляє гроші на благодійність. Принцеса поцікавилась, за яких обставин збудували харківську підземну школу. Як пояснили представники мерії, школу під землею звели, щоб вберегти дітей від російських бомбардувань. Адже Харків – занадто близько до ворожого кордону. Принцеса Буганди поспілкувалася з учнями харківської підземної школи та трохи покращила свою українську. Навіть поцікавилася меню їдальні у підземній школі. Нові страви для дітей сюди привозять щодня. Принцеса переконалася – учні підземної школи на апетит не нарікають.

Усе з’їдають. Чисті ланчбокси залишаються. Хто захоче може собі потім пиріжок вибрати солодкий, цукерки, печиво.

Принцеса відповіла на усі питання, а у кожному класі, де побувала, лишила на згадку спільне фото з учнями підземної школи. Разом за школярами її високість заспівали гімн України.

Накабірі Амуті Бінаїса, принцеса королівства Буганда

І я навчилась українського гімну, щоб продемонструвати свою повагу до України і повагу до вашої культури.

За словами принцеси, вона вражена стійкістю українців та захоплюється учнями харківської підземної школи. Й розповідатиме про це в усіх країнах світу, де буватиме.

Накабірі Амуті Бінаїса, принцеса королівства Буганда

Я зачарована духом цих дітей. Попри те, що вони під землею, ми бачимо, що вони радіють, вони повні енергії і вони відкриті. Ви знаєте, я знайшла це місце таким захоплюючим і я вважаю дуже важливо приділяти значну увагу цьому місцю, щоб люди знали і чули про це.

В Україну її королівська високість приїхала, як благодійниця. Накабірі Амуті Бінаїса – професійна співачка та збирає гроші, щоб допомагати людям. На прощання принцеса заспівала про Харків та пообіцяла повернутись після Перемоги.





Агентство Телевидения Новости