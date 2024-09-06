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Завершено розслідування щодо колаборанта, який будував кар’єру при окупантах на Харківщині

Завершено розслідування щодо колаборанта, який будував кар’єру при окупантах на Харківщині

Під час окупації міста Ізюм Харківської області місцевий безробітний добровільно вирішив співпрацювати з ворогом. Колаборант обійняв посаду «оперуповноваженого» у так званій «народній поліції».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений здійснював «розслідування» злочинів за російським законодавством. Також він проводив допити місцевих жителів, вишукуючи серед них людей з активної проукраїнською позицією для передачі окупантам.

Перед звільненням Харківщини фігурант разом з російськими військовими втік на територію держави-агресора. Нині він перебуває у розшуку.

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 35-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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