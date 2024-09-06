Завершено розслідування щодо колаборанта, який будував кар’єру при окупантах на Харківщині

Під час окупації міста Ізюм Харківської області місцевий безробітний добровільно вирішив співпрацювати з ворогом. Колаборант обійняв посаду «оперуповноваженого» у так званій «народній поліції».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений здійснював «розслідування» злочинів за російським законодавством. Також він проводив допити місцевих жителів, вишукуючи серед них людей з активної проукраїнською позицією для передачі окупантам.

Перед звільненням Харківщини фігурант разом з російськими військовими втік на територію держави-агресора. Нині він перебуває у розшуку.

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 35-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости