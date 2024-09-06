Німеччина передасть Україні ще 12 Panzerhaubitz 2000

Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Про це заявив глава німецького Міноборони Борис Пісторіус на американській авіабазі в Рамштайні, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Tagesspiegel.

Німеччина поставить Україні ще дванадцять Panzerhaubitz 2000 на суму 150 мільйонів євро, сказав Пісторіус.

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість – наступного, додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль у середу, 4 вересня, підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

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