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Німеччина передасть Україні ще 12 Panzerhaubitz 2000

Німеччина передасть Україні ще 12 Panzerhaubitz 2000

Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Про це заявив глава німецького Міноборони Борис Пісторіус на американській авіабазі в Рамштайні, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Tagesspiegel.

Німеччина поставить Україні ще дванадцять Panzerhaubitz 2000 на суму 150 мільйонів євро, сказав Пісторіус.

 Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість – наступного, додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль у середу, 4 вересня, підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

Агентство Телевидения Новости

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